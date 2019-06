Tite deve anunciar substituto de Neymar para Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve anunciar nesta quinta-feira (6) o substituto do atacante Neymar, que rompeu ligamentos do tornozelo direito durante jogo amistoso contra o Catar, para a Copa América. O técnico Tite tem uma lista de nomes à disposição para substituir o camisa dez da seleção canarinha.

Alguns dos possíveis nomes cotados para vaga são:

Vinicius Júnior, o jovem de 18 anos que atualmente defende o Real Madrid e já foi convocado para um amistoso em Março;

Lucas Moura, o experiente atleta que se tornou herói do Tottenham com três gols na semifinal da Champions League, contra o Ajax;

Dudu, o atacante do Palmeiras que já chegou a ser convocado para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e vem se destacando no Campeonato Brasileiro.

E Renato Augusto, do Beijing Guoan. O atleta já trabalhou com Tite e é um dos nomes de confiança do técnico.

