Tom Cruise faz reunião com presidente da Ucrânia para gravar filme no país

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski, 41, recebeu o ator e diretor Tom Cruise, 57, nos últimos dias para discutir possíveis locais de gravação para um futuro filme norte-americano. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Em um vídeo liberado pela equipe do presidente, é mostrado o momento do encontro dos dois. “Você é bonito, como nos filmes”, diz o presidente da Ucrânia. “Isso, paga o meu aluguel”, brincou Cruise em resposta.

Zelenski também atuava antes de ser eleito presidente, em abril deste ano. Em reunião com Cruise na noite de segunda-feira (30), ele falou sobre seu gosto por cinema e as experiências profissionais que já teve, de acordo com um comunicado oficial.

Cruise aproveitou o encontro e disse ao presidente que estava “interessado em vários lugares na Ucrânia para rodar um de seus próximos filmes”, possivelmente, uma continuação de “Missão Impossível”.

Recentemente, a Ucrânia aprovou uma lei que concede subsídios a estrangeiros que queiram rodar seus filmes dentro do país.

Detratores de Zelenski criticaram o presidente por receber atores, ao invés de se concentrar na luta contra a corrupção ou no conflito com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

Dois filmes confirmados

Depois de saltar de paraquedas, aprender a pilotar um helicóptero e torcer o tornozelo em cena, Tom Cruise, 56, não se cansa. Em janeiro o ator confirmou que fará mais dois filmes da série “Missão: Impossível”.

Pelas redes sociais, Cruise informou que os longas serão lançados em 2021 e 2022. A informação também foi confirmada pelo cineasta Christopher McQuarrie, que dirigiu “Missão: Impossível – Nação Secreta” (2008) e o mais recente, ​”Efeito Fallout” (2018).

No último filme, o agente Ethan Hunt (Cruise) recebe a missão de recuperar materiais que seriam usados por uma organização criminosa para fabricar três bombas que podem destruir boa parte do mundo. Hunt aceita a missão e se reúne novamente com Luther Stickell (Ving Rhames) e Benji Dunn (Simon Pegg) para cumpri-la.

“Efeito Fallout” recupera outros personagens dos filmes anteriores, como Ilsa Faust (Rebecca Fergusson) e Solomon Lane (Sean Harris) e também retoma algumas pontas soltas do quinto filme da franquia, “Missão: Impossível – Nação Secreta” (2015).

Dessa vez, Hunt conta com a ajuda de um novo agente, August Walker, interpretado por Henry Cavill, que já viveu o Super-Homem nas telas. As ruas de Paris e de Londres são o principal cenário de cenas de luta e longas sequências de perseguição impressionantes e aceleradas com carros e motos.

Nas gravações, Cruise assumiu o risco e não usou dublês. Uma das piruetas lhe rendeu uma fratura no tornozelo. Na cena, o ator persegue um vilão do alto de edifícios londrinos: pula de uma janela e salta de um prédio a outro como se estivesse em uma corrida de obstáculos.

