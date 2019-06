Tomasetto Engenharia lança residencial mais alto de Gravataí

A Tomasetto Engenharia, tradicional empresa gaúcha do mercado da construção civil, lança o Upper Residence. O empreendimento terá 18 andares e será o residencial mais alto de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Um dos principais diferenciais será o espaço de lazer no rooftop (área considerada mais privilegiada dos edifícios, no topo), com vista panorâmica da cidade.

A infraestrutura de lazer ficará no 18º andar, com mais de 300 m², com o objetivo de proporcionar uma experiência especial aos moradores. Localizado próximo ao centro da cidade, o residencial tem previsão de entrega para daqui a 3 anos.

As unidades habitacionais vão de 62,87m² a 85,75 m² privativos, com 2 e 3 dormitórios com suíte, possuem algumas especificações como fechaduras eletrônicas e a opção de tomadas com saída USB. Também se destacam o estacionamento com vagas para visitantes e área de depósitos individuais aos proprietários. As áreas comuns contarão com piscina com deck molhado, deck solarium, lounge externo, espaço gourmet com Parrilla, brinquedoteca, salão de festas e espaço fitness.

