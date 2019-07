Torres sedia maior evento enogastronômico do sul do Brasil, 2º Vinodeiro, marcado pelo lançamento do site Caminho dos Vales e das Águas

Um dos pontos altos do 2° Vinodeiro, que acontecerá de 19 a 21 de julho, na Sociedade dos Amigos da Praia de Torres (SAPT), será o lançamento do site Caminho dos Vales e das Águas.

O festival é considerado o maior evento enogastronômico do sul do Brasil e tem como objetivo divulgar a gastronomia à base de cordeiro, bem como apresentar a enocultura e suas harmonizações ao grande público.

O novo portal voltado ao segmento turístico tem como um dos patrocinadores o Acqua Lokos Parque Hotel e será apresentado durante a comemoração, no dia 20 de julho.

Além de informações turísticas de nove municípios do Litoral Norte do RS disponibilizará também atrações ambientais, culturais e gastronômicas dessas localidades. O acesso virtual deverá despertar o interesse de viajantes e ajudar de maneira efetiva na promoção e desenvolvimento dos municípios de Arroio do Sal; Dom Pedro de Alcântara; Itati; Mampituba; Morrinhos do Sul; Terra de Areia; Torres; Três Cachoeiras e Três Forquilhas.

Para a diretora do Acqua Lokos Parque Hotel, Jomara Souza, o complexo de lazer e diversão, que atualmente já é um destino procurado por turistas de dentro e fora do Estado, terá uma participação estratégica relevante como integrante do roteiro turístico.

“Acreditamos que a união entre os municípios e os diversos agentes sociais em torno deste projeto será um dos vetores que deverá impulsionar a economia regional a médio e longo prazo. A diretoria do Acqua Lokos Parque Hotel percebe que um passo importante foi dado para que a região do Litoral Norte se desenvolva economicamente de forma consolidada”, explica.

O portal www.caminhodasaguas.com.br estará no ar depois da estreia no dia do evento.

Temporada Inverno do Acqua Lokos Parque Hotel

Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

