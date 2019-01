TOTAL recebe arquiteta holística para palestra sobre Healing Design

No próximo sábado, dia 19 de janeiro, às 18h, o Shopping TOTAL recebe a palestra inédita “Terapias da Casa” promovida pela ArteNova – Instituto Holístico de Design de Interiores e ministrada pela arquiteta Naveena Karênia.

Para quem busca renovação energética em 2019, a palestra é o encontro ideal para auxiliar nos novos começos. “Terapia da Casa” abordará as técnicas do Healing Design ou “design curador”, como forma de transformação dos espaços, até então vistos apenas como materiais, em um local com potencial terapêutico.

Conforme Naveena, os espaços têm um grande poder energético, pois eles influenciam diretamente no desenvolvimento pessoal e nas relações diárias de cada pessoa. A casa é o espaço que mais traduz o ser humano em sua plenitude, por isso é escolhida como o principal ambiente para renovação e troca de energia.

Baseada nas sabedorias milenares orientais, a arquiteta dará dicas de como compor um lugar saudável e de que forma poderá influenciar no nosso dia a dia. Desde a forma que nos relacionamos com o espaço, até os elementos decorativos que utilizamos no ambiente têm resultados na qualidade da energia que construímos.

A palestra ocorrerá no Pavimento Cristóvão Colombo, 1º piso, loja 2017. A entrada será a doação de 2kg de alimentos não-perecíveis que serão doados ao Asilo Padre Cacique.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (51) 9 82285959 ou pelo e-mail: artenovasul@gmail.com.

