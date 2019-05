Transe! Tributo a Caetano Veloso faz uma grande homenagem ao artista

Uma noite a bordo do barco Cisne Branco para um passeio especial, com três horas de duração, ao som das canções de uma das maiores referências da nossa música, o grande Caetano Veloso. Esta é a proposta do evento “Transe no Cisne Branco – Tributo a Caetano Veloso”, que acontece no dia 15 de junho, às 21h, no Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco (Atracadouro da Usina do Gasômetro).

Um dos ícones da canção mundial é o motivo da união dos músicos Gabriel Gorski (guitarra), André Paz (baixo), Cecé Pereira (voz), Duda Cunha (bateria) e Bruno Coelho (percussão). Com um entrosamento contagiante, esses amigos de longa data formaram o Transe! pra celebrar a obra deste grande artista que os inspirou. No show que começou como uma homenagem ao disco Transa de 1972, composto no exílio e um marco na carreira do artista, os músicos propõem uma verdadeira catarse ao público, fazendo jus ao nome do projeto e evocando toda força libertadora do filho de Dona Canô. O repertório contém antigos e novos sucessos de Caetano, como Tropicália, Reconvexo, Alegria, Alegria Luz de Tieta, e muito mais.

A noite conta ainda com serviço de bordo de bar e restaurante. O passeio pelas águas do Guaíba, que terá três horas de duração, conta ainda com serviço de restaurante e bar a bordo oferecendo diversas opções gastronômicas para deixar a viagem ainda mais especial. O embarque acontece às 21h, no atracadouro da Usina do Gasômetro (Av. Pres. João Goulart, 551 – Centro Histórico), com saída programada para às 22h e retorno, ao mesmo local. O Espaço Cultural Flutuante tem se tornado palco de grandes shows e essa noite promete ser mais um momento único unindo música de qualidade e uma vista especial da capital gaúcha e do Guaíba.

SERVIÇO:

O que: Transe! Tributo a Caetano Veloso será atração do Barco Cisne Branco

Data: 15 de junho (Sábado)

Horário de embarque: 21h

Horário de Saída do Barco: 22h

Horário de Retorno: 01h

Local: Atracadouro do Gasômetro, atrás da Usina do Gasômetro (Av. Pres. Goulart 551)

Ingressos:

Os ingressos são limitados e, antecipadamente, custam R$60,00 (solidário + 2kg de alimento ou 2 produto de higiene) e R$50,00 (meia entrada).

Na hora, sujeito à disponibilidade, os ingressos solidários custarão R$ 80,00, também a partir da doação de 2kg de alimento ou 2 produto de higiene e o meio ingresso R$70,00. Ingresso inteiro R$ 140,00

Os ingressos estão à venda em nossos pontos de venda:

Shopping João Pessoa – 3º piso,

Shopping Lindóia – Loja 112 térreo

Cais do Porto – Armazém B3.

Compra online: https://www.sympla.com.br/transe-no-cisne-branco__541046?fbclid=IwAR3p7TWioDkNdlDNLOMdMFQ_GV0q7Lh42R_X_TPHPhCf0RJemPXg09932-8

