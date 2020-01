Rio Grande do Sul Trânsito é liberado para veículos leves na BR-471

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

O asfalto cedeu sobre um dispositivo de drenagem da Estação Ecológica do Taim Foto: PRF/Divulgação O asfalto cedeu sobre um dispositivo de drenagem da Estação Ecológica do Taim. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, por volta das 7h deste sábado (25), que o trânsito no quilômetro 537 da BR-471, em Rio Grande, no Sul do Estado, foi liberado somente para veículos leves e ambulâncias, sem previsão de liberação para caminhões e ônibus.

Equipes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) trabalham no local. O tráfego no trecho foi totalmente bloqueado no início da madrugada de sexta-feira (24) depois que o asfalto cedeu sobre um dispositivo de drenagem da Estação Ecológica do Taim.

A BR-471 é uma das principais ligações entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

