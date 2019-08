Tricampeão brasileiro com o Inter, Príncipe Jajá projeta decisão entre Inter e Cruzeiro

*Valéria Possamai

Meia do Inter nos anos 70, Jair Gonçalves Prates, de batismo, mas conhecido como “Príncipe Jajá”, projetou a decisão que o Inter terá pela frente, na próxima semana, contra o Cruzeiro. Com a experiência de ter conquistado o título de tricampeão brasileiro com a camisa colorada, o ex-jogador analisa a postura que os comandados de Odair precisam exercer para garantir a vaga na semifinal.

Apesar da eliminação na Copa Libertadores, Príncipe Jajá analisa que o time vem produzindo um bom trabalho na temporada e a queda pode significar um elemento a mais para o jogo do Beira-Rio.

“O Inter está indo no caminho certo, não deu na Libertadores, mas vai ter a possibilidade contra o Cruzeiro. Eu acho que vai dar Grenal. Até porque o Inter ganhou lá. Tem que ter tranquilidade. Eram três competições. Às vezes, uma derrota, dá a possibilidade de se recuperar na outra”, declarou em entrevista à Rádio Grenal.

Quanto à disputa de possível grenal, a projeção de um vencedor na disputa ainda é difícil. E, como lema ainda de um jogador, Jajá prefere manter o “pés no chão” e pensar no próximo adversário.

“Eu prefiro pensar primeiro no Cruzeiro. Ainda não passou pelo Cruzeiro. O Grêmio também ainda não passou pelo Athlético. O Inter tem possibilidade classificar? Tem. O Grêmio tem possibilidade de classificar? Tem. Mas primeiro precisamos jogar, para depois saber quem vem pode ganhar.

Octacampeão gaúcho pelo Inter em 1976, Jair ficou marcado na história após dar o passe para o segundo gol no grenal decisivo da competição. No estádio Olímpico, Dário completou a jogada começada em um lançamento do meia. Como Dario era denominado como “Rei Dadá”, a comemoração do gol gerou para Jair o apelido de “Príncipe Jajá”, pelo qual ficou conhecido na história do futebol.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas