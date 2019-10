Triider será a plataforma oficial para contratação de serviços em escolas municipais de Porto Alegre

A partir de agora, os serviços de manutenção e pequenos reparos de cinco escolas municipais de Porto Alegre serão realizados a partir da plataforma do Triider. Isso porque, a startup foi uma das selecionadas e habilitadas pelo programa Start.edu – iniciativa da Smed (Secretaria Municipal de Educação) que visa atrair startups que proponham soluções inovadoras para a rede municipal de ensino.

O Triider passará a atender as escolas já na próxima semana, dia (15/10) – em formato piloto até abril de 2020. As cinco escolas são: EMEF Heitor Vila Lobos, José Mariano Beck e Victor Issler e as escolas municipais de educação infantil Maria Marques Fernandes e Walter Silber.

A startup foi escolhida para buscar solucionar o nono desafio proposto pelo programa: “Como auxiliar os diretores na gestão de prédios escolares e manutenção de equipamentos públicos?”. No total, o edital de chamamento do Start.edu, lançado em agosto de 2018, propôs 20 desafios para a busca de soluções inovadoras em três áreas: promoção da aprendizagem, gestão escolar e gestão das aulas e melhoria dos serviços públicos na educação.

Para Juliano Murlick, CEO e co-fundador do Triider, “o foco dos diretores deve ser o aprendizado dos alunos. Não faz sentido eles gastarem tempo buscando profissionais ou envolvidos em longos processos de contratação. A nossa missão é justamente reduzir esse tempo ao máximo sem perder qualidade, trazendo segurança e garantindo que os problemas das escolas serão solucionados rapidamente com bons profissionais. Com isso, consequentemente, contribuímos no processo de aprendizado dos alunos nas escolas públicas de Porto Alegre.”

O Triider é uma plataforma que conecta clientes a prestadores de serviços domésticos, transformando o processo de contratação em algo totalmente digital – do pedido de orçamentos até o pagamento depois da realização do serviço.

A startup iniciou a operação em abril de 2016. Desde então, já foram mais de 20 mil serviços prestados, com cerca de 95% dos atendimentos avaliados com 5 estrelas. Hoje, mais de 300 profissionais fazem parte de plataforma, que oferece cerca de 50 tipos de serviços. Em 2019, o Triider iniciou sua expansão nacional. Atualmente, opera também em Curitiba e Belo Horizonte. Até o final do ano estará também em São Paulo e Brasília.