Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Aditivo foi necessário para a readequação do projeto original Foto: Luciano Lanes/PMPA Aditivo foi necessário para a readequação do projeto original (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura publicou nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial de Porto Alegre extrato do termo aditivo para os serviços de conclusão das obras da Trincheira da Ceará. O aditivo é necessário para a readequação do projeto original. A revisão não causa grandes alterações no valor total do investimento da obra.

Entre os serviços a serem executados estão a finalização da Casa de Bombas, que receberá painéis eletrônicos para acionamento automático, impedindo a ocorrência de alagamentos no interior da trincheira.

Além disso, as paredes receberão a injeção de materiais impermeabilizantes e a instalação de telas que protegerão contra vandalismo e deposição de materiais que possam obstruir a canalização de drenagem. Após a execução dos serviços previstos no aditivo, será instalada a sinalização vertical e horizontal.

“O projeto inicial previa uma casa de bombas manual, o que foi revisado para atender as exigências do Dmae [Departamento Municipal de Água e Esgotos] quanto à automação da mesma. Assim, se aumenta a confiabilidade do sistema, reduzindo custos de manutenção e operação” explica o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

“A Casa de Bombas é de extrema importância para o pleno funcionamento da trincheira, pois ela coleta toda a água de infiltração interna trazida pelos carros em dias de chuva, além da água da região no entorno da Ceará”, conclui.

A trincheira, situada na entrada da Capital, tem 300 metros de extensão, largura aproximada de 9,50 metros e contém três faixas viárias. Somado o valor do aditivo, a obra custará o valor total de R$ 39.273.906,02.

