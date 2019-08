Troféu SENAR/O SUL abre o calendário social da Expointer

O Troféu Senar-O Sul, integrado ao calendário social da Expointer, chega a sua 17ª edição, prestando mais uma vez sua homenagem aqueles que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio no Rio Grande do Sul. A iniciativa é da Rede Pampa e do Senar-RS, integrante do Sistema Farsul.

A cerimônia acontece nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, no próximo dia 25 de agosto. Convidados, autoridades, lideranças empresariais e setoriais confirmaram presença no evento que deverá contar com um público na ordem de 800 pessoas. A apresentação ficará a cargo de Vera Armando, da Rede Pampa.

