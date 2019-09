Tufão Faxai deve alcançar Tóquio nesta madrugada

O ciclone tropical Faxai deve chegar à capital do Japão ainda na madrugada desta segunda-feira (09). Frente a esta ameaça, as autoridades de Tóquio alertaram a população neste domingo (08) para que procurem proteção contra os ventos e as precipitações que devem atingir a região.

Segundo a agência meteorológica japonesa, o tufão alcançará zonas costeiras próximas a Tóquio entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, com rajadas de vento que podem chegar a até 216 km/h.