Túnel de 60 metros que levava a cofre do Banco do Brasil é descoberto e ação acaba com dois mortos e sete presos em Mato Grosso do Sul

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Túnel descoberto pelos policiais. Foto: Divulgação/PC-MS Túnel descoberto pelos policiais. (Foto: Divulgação/PC-MS) Foto: Divulgação/PC-MS

Um túnel com cerca de 60 metros que levava até o cofre do Banco do Brasil foi descoberto na madrugada de domingo (22) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Durante a ação, com a chegada dos policiais ao local, dois criminosos foram mortos e mais sete foram presos.

Segundo o delegado Fábio Peró, para assaltar a Central do Banco do Brasil de Campo Grande, o bando cavou um túnel de mais de 60 metros, que deve ser apresentado na segunda-feira. “Nós estamos estudando a forma de fazer isso, uma vez que por conta das chuvas que caem na cidade há riscos de desabamento”, alerta. Foram mais de seis meses de investigação pela Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

