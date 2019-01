Durante toda a semana que vem, a Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) recebe inscrições, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), para 1.475 vagas em cursos de graduação. Os candidatos devem utilizar a nota do Enem realizado em 2018. A lista completa de cursos e cidades, bem como outras informações, está disponível no site www.uergs.rs.gov.br.

