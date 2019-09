Último dia para indicações no Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano do Saergs

O prazo para indicações ao Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano 2019 encerra HOJE (26/08). Promoção do Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS (Saergs), a láurea é concedida anualmente com o intuito de homenagear profissionais gaúchos e projetos alinhados à trajetória histórica do sindicato. Podem ser indicados destaques para as categorias Setor Público, Setor Privado, Jovem Arquiteto, e para as distinções Homenagem Especial: Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social e Homenagem Póstuma. As indicações devem ser feitas pelo email saergs@saergs.org.br até à meia-noite desta quinta-feira.

O Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano foi criado em 2001 para reconhecer a trajetória de profissionais do Rio Grande do Sul e envolver a categoria na escolha de quem considera mais representativos. A escolha dos laureados leva em consideração a relevância do trabalho, caracterizado pelo impacto das realizações nas áreas científica, política, social e tecnológica, com alcance social e humano, através de ações, projetos ou obras inovadoras que beneficiem a comunidade brasileira.

A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 13/12, em Porto Alegre. Para fazer as indicações, confira o Regulamento com a descrição das categorias dos premiados aqui.

A iniciativa tem patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) e apoio da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA RS), Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil/RS (AAI Brasil/RS), Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RS), Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) e Memorial Luiz Carlos Prestes.

