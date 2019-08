Um avião com mais de 200 passageiros a bordo fez um pouso de emergência em um milharal após colidir com pássaros na Rússia

Um Airbus A321 da Ural Airlines, com 226 passageiros e 7 tripulantes a bordo, fez um pouso de emergência nesta quinta-feira (15) em um milharal na região de Moscou, após colidir com um bando de pássaros, informaram autoridades russas.

O Ministério da Saúde da Rússia informou que 23 pessoas, incluindo nove crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas.

A aeronave colidiu com a revoada de pássaros logo depois de decolar do aeroporto de Jukovki, nos subúrbios de Moscou, às 3h20min (horário de Brasília-DF), informou a agência russa de transporte aéreo federal (Rosaviatsia) em um comunicado.

O destino do voo era Simferopol, a principal cidade da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Várias aves “atrapalharam a operação dos motores” e a tripulação decidiu fazer um pouso de emergência, diz a nota.

O pouso em um milharal, localizado a 1 km da pista, foi feito sem o trem de pouso.

O Comitê de Investigação da Rússia vai apurar o incidente.

Iodo radioativo

A agência de segurança nuclear da Noruega está analisando quantidades minúsculas de iodo radioativo detectadas no ar no norte do país nos dias seguintes a uma explosão fatal ocorrida durante um teste de motor de foguete na fronteira com a Rússia.

No sábado (10), a agência nuclear estatal russa, Rosatom, disse que as cinco pessoas mortas pela explosão eram seus funcionários e que o acidente envolveu “fontes de energia de isótopo”, sem dar maiores detalhes.

A agência de radiação e segurança nuclear norueguesa DSA disse ter detectado o iodo radioativo em sua estação de filtragem de ar de Svanhovd, que fica junto à fronteira russa. Um rio separa os dois países. As amostras foram coletadas entre 9 e 12 de agosto, e o acidente na região de Arkhangelsk, no Norte da Rússia, aconteceu no dia 8 de agosto, disse. “No momento não é possível determinar se a última detecção de iodo está ligada ao acidente da semana passada em Arkhangelsk. A DSA continua fazendo coletas de amostras e análises mais frequentes”, informou a agência. Tais medições de radiação não são incomuns na Noruega, já que suas estações de monitoramento detectam iodo radioativo de seis a oito vezes por ano e a fonte normalmente é desconhecida. Acordo A Rússia e a Venezuela assinaram um acordo nesta quinta regulamentando as visitas de navios de guerra dos dois países para seus portos, disse a agência de notícias Interfax. O acordo foi assinado em Moscou pelo ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e por seu equivalente venezuelano, Vladimir Padrino, disse a Interfax.

