9 de janeiro de 2020

Um estupro é reportado a cada 15 minutos entre mulheres na Índia, de acordo com dados do governo divulgados nesta quinta-feira, enfatizando a péssima reputação de um dos piores lugares do mundo para ser mulher. Mulheres relataram quase 34 mil casos de estupro em 2018, número praticamente igual ao do ano anterior. Do total, 85% dos casos geraram acusações.

