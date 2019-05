No domingo (19), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Boliviano, o juiz Víctor Hugo Hurtado Ogeda, de 32 anos, morreu enquanto arbitrava o confronto entre Always Ready e Oriente Petrolero. A notícia foi confirmada pela própria federação de futebol da Bolívia e lamentada pelo presidente do país, Evo Morales.

Durante o segundo tempo do confronto, que terminou em 5 a 0 para o Always Ready, Ogeda caiu desacordado e recebeu atendimento médico ainda no gramado, mas não resistiu. A causa do falecimento ainda não foi determinada. A partida foi disputada no Estádio Villa Ingenio de El Alto, a 4.090 metros na altitude de La Paz.

“A Federação Boliviana de Futebol lamenta comunicar o falecimento do árbitro da primeira categoria, Víctor Hugo Hurtado Ogeda, por causas ainda não determinadas. O juiz se encontrava arbitrando a partida entre Always Ready e Oriente Petrolero. A Federação expressa à família do profissional sua solidariedade e apoio neste momento de dor. A tempo de fazer conhecer o seu pesar, a Federação Boliviana de Futebol decreta luto no futebol nacional por sete dias”, declarou em comunicado a principal entidade futebolística do país.

“Lamentamos o falecimento do árbitro Víctor Hugo Hugo Hurtado, enquanto apitava a partida entre Always Ready e Oriente Petrolero. Enviamos nossas condolências e solidariedade a sua família, amigos e colegas. O futebol boliviano está de luto”, postou o presidente boliviano Evo Morales.

Bolivianos

Mineiros, agricultores, operários, trabalhadores do petróleo, professores, atletas, estudantes e deficientes expressaram sua lealdade ao presidente boliviano, que nos últimos 13 anos conseguiu reduzir, via as políticas de combate à pobreza e de cuidados com a desigualdade para os setores mais carentes, bem como programas sociais implementados com recursos gerados pela nacionalização de recursos naturais e recuperação de empresas estratégicas.

“Irmão presidente, aqui é o seu povo. Este é o povo que diz sim, que tem de continuar com presidente, irmão Evo”, gritou Pedro nativo de Tarijeño Chaco, que elogiou a nacionalização dos hidrocarbonetos pelo impulso registrado na região de Enriquez ao sul do país.

Com a nacionalização dos hidrocarbonetos, o boom nas exportações de mineração e hidrocarbonetos e a implementação de uma ampla gama de políticas de proteção social ajudaram a economia boliviana a crescer a uma taxa sem precedentes, que nos últimos anos a levou a ocupam o primeiro lugar em crescimento acima de 4,5%.

Com música dos grupos folclóricos Arawi e Valeno, Chimoré se tornou o epicentro da decolagem da campanha boliviana para as eleições presidenciais. A manifestação foi registrada como a maior da história eleitoral da Bolívia, ao congregar Presidente de “mais de um milhão” pessoas que pedem “Evo de novo”. Fazendo ecoar naquela região considerada como o reduto do MAS.

A manifestação aconteceu um dia depois da visita histórica do Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, que disse ser absolutamente discriminatório falar que o presidente não pode participar das próximas eleições marcadas para o dia 20 de outubro.

