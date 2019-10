Um robô da Nasa que está em missão há 2.500 dias marcianos faz uma nova selfie

O robô Curiosity da agência espacial americana (Nasa) registrou uma nova selfie em Marte. A fotografia foi feita em 11 de outubro deste ano e divulgada nesta semana. Além disso, é a segunda vez que a equipe de cientistas da missão consegue realizar um experimento químico no planeta.

A primeira imagem do Curiosity foi feita apenas 15 minutos após a aterrissagem, em 5 de agosto de 2012. O equipamento está há 2,5 mil dias marcianos em Marte, e usa o sistema da Nasa que orbita o planeta, o Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). No Planeta Vermelho, os dias têm 25 horas e o tempo de missão já cumprido no calendário da Terra equivale a 2,45 mil dias.

Os cientistas perfuraram em 24 de setembro a superfície de uma região chamada de “Glen Etive”, parte de uma área argilosa de Marte. A selfie gerada no dia 11 de outubro revela em detalhes um pouco da geologia local. A imagem mostra em primeiro plano no lado esquerdo, dois furos feitos pelo rover, chamados “Glen Etive 1” (à direita) e “Glen Etive 2” (à esquerda). É através desses furos no solo que o rover obtém amostras para analisar a composição química das rochas.

Atrás do veículo, a cerca de 300 metros, está o Vera Rubin Ridge, local de onde o Curiosity partiu há quase um ano. Além da cordilheira, você pode ver o chão da cratera Gale e a borda norte da cratera.

Rochas à base de argila são boas em preservar compostos químicos, de acordo com a Nasa. A equipe de ciências quer saber quais compostos orgânicos poderiam haver na região do Glen Etive. Compreender como essa área se formou dará aos pesquisadores uma ideia melhor de como o clima marciano mudou nos últimos bilhões de anos, e o Glen Etive é considerado um local estratégico para revelar mais sobre como a formação da unidade de argila.

Os resultados dessa experiência serão revelados no próximo ano. “Os dados do SAM são extremamente complexos e levam tempo para serem interpretados”, disse Paul Mahaffy do Goddard Space Flight Center da Nasa. “Mas estamos todos ansiosos para ver o que podemos aprender com esse novo local, Glen Etive”, completa.

Eclipse

Em março deste ano, o robô Curiosity conseguiu flagrar um eclipse solar marciano.

Ao contrário da Terra, Marte tem duas luas que orbitam ao seu redor. A lua Phobos é a maior delas, com 11,5 quilômetros de diâmetro. O Curiosity está em Marte desde novembro de 2011.