Uma missão no lado oculto da Lua tenta explicar a sua origem

Primeiras amostras coletadas por robô enviado pela China dão força à teoria de que satélite se formou a partir de uma colisão da Terra com um corpo celeste.

Cientistas chineses publicaram na revista científica Nature as primeiras descobertas da coleta de dados do rover Yutu-2 na face oculta da Lua, lado que não pode ser visto da Terra e onde os seres humanos nunca estiveram.

A missão chinesa Chang’e-4 foi a primeira a aterrissar no lado mais afastado da Lua. A sonda investiga a composição do manto lunar, para explicar a evolução e formação do satélite. Com as recentes descobertas, ganha força a hipótese de que a origem da Lua esteja relacionada à colisão da Terra com um corpo celeste.

A sonda Chang’e-4 aterrissou na cratera lunar Vón Kármán no dia 3 de janeiro e instalou o rover Yutu-2 para explorar a Bacia do Polo-Sul-Aitken. A Vón Kármán tem 2,5 mil quilômetros de diâmetro e é considerada uma das maiores crateras de impacto conhecidas no Sistema Solar.

As amostras recolhidas pelo rover revelaram vestígios de olivina, o que levou os investigadores a especular que o manto pode conter olivina e piroxena em iguais quantidades, em vez do domínio de um destes minerais. A olivina é um dos principais componentes do manto terrestre, o que pode confirmar a teoria de que a Lua se formou de algum material que a Terra perdeu após um choque com um corpo celeste. Os minerais encontrados são, por sua vez, distintos das amostras da superfície lunar.

De acordo com a hipótese, quando a Terra sofreu o impacto da colisão com um corpo celeste, algum material teria se desprendido, aglomerando-se e formando a Lua. Os elementos mais leves ficaram na superfície, mas os minerais mais densos, como é o caso da olivina, caíram no manto lunar. Desta forma, a investigação chinesa poderá conduzir a um maior conhecimento acerca da evolução lunar e à confirmação da existência de um oceano de magma, teoria que ainda não foi confirmada.

“Nossos resultados apoiam a teoria do oceano de magma lunar e demonstram que a hipótese pode ser usada para descrever a história da evolução inicial da Lua”, disse Chunlai Li, um dos cientistas que assinam o estudo publicado na Nature.

Para a equipe da pesquisa, conhecer a história da Lua pode abrir uma janela sobre a evolução da Terra e de outros planetas rochosos, porque sua superfície está relativamente intacta em comparação com a superfície inicial da Terra.

O rover continuará explorando o local e retirará mais material do solo. O plano da China é, em 2020, enviar à Lua a sonda Chang’e 5, com o objetivo de regressar à Terra com as amostras recolhidas.

Ao contrário do lado mais próximo da Lua, que sempre está voltado para a Terra e tem muitas áreas planas, o outro lado é montanhoso e acidentado.

Deixe seu comentário: