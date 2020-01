Polícia Uma quadrilha invadiu e levou cinco veículos zero-quilômetro de uma concessionária no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Ataque causou à empresa um prejuízo de pelo menos R$ 500 mil. (Foto: Divulgação/Sinoscar)

Localizada na rodovia RS-239, a concessionária da rede Sinoscar em Sapiranga (Vale do Sinos) foi alvo de uma ação que resultou no furto de cinco veículos zero-quilômetro que estavam expostos na vitrine da loja. De acordo com informações preliminares, na madrugada dessa quarta-feira uma quadrilha invadiu anulou uma cerca elétrica e acessou o estabelecimento pela parte de trás.

Eles então utilizaram um automóvel Onix para quebrar a vidraça frontal da revendedora e levaram cinco carros da marca Chevrolet – duas caminhonetes Tracker, um Cruze e dois Onix, lote cujos valores somados totalizam cerca de R$ 450 mil. Isso, é claro, sem contar os prejuízos deixados pelo bando, que devem elevar a despesa para R$ 500 mil.

Até a noite, ao menos dois veículos já haviam sido encontrados no município vizinho de Campo Bom. De acordo com um funcionário da Sinoscar, ambos apresentavam alguns arranhões, sem maiores danos. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. A Polícia Civil deve avaliar imagens registradas pelas câmeras de segurança, na tentativa de elucidar o ataque, bem como o carro usado na investida, deixado para trás pelos criminosos.

Execução frustrada pela Polícia

Também durante a madrugada, a Polícia Civil prendeu dois homens que estavam em Porto Xavier, na Fronteira com a Argentina, para executar rivais no tráfico de drogas. A operação contou com a participação da BM (Brigada Militar). O plano está sendo investigado, mas já existe a suspeita de que a dupla, procedente da região de Santo Ângelo (Missões) agia a mando de um detento da Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas).

A dupla foi localizada em um carro roubado e com placas clonadas, no bairro São Francisco, por uma patrulha da BM. Percebendo a presença da viatura, os suspeitos fugiram mas foram seguidos pelos policiais, que perceberam a tentativa dos ocupantes do veículo em dispensar uma arma-de-fogo (que seria apreendida posteriormente).

Os suspeitos então abandonaram o veículo e entraram em um matagal, onde foram cercados a aparentemente convencidos a se render. Um deles, no entanto, mudou de ideia e acabou furtando um veículo de um comerciante e escapou em alta velocidade, rumo a Santo Ângelo, até ser interceptado na rodovia BR-392 – ele ainda tentou jogar o veículo contra os agentes, mas caiu em uma sarjeta e não conseguiu seguir a fuga a pé, sendo imobilizado em seguida.

O outro homem também tentou escapar da mata a pé pela rodovia e acabou preso em flagrante. No interior do veículo abandonado pelos dois foram encontradas camisetas da Polícia Civil e toucas-ninja. A Polícia Civil ainda trabalha na tentativa de identificar e prender outros envolvidos no crime.

(Marcello Campos)

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário