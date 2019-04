UniRitter terá Tenda especial na Virada Sustentável

A UniRitter estará presente na Tenda da Comida Sustentável que será instalada no Parque da Redenção, em Porto Alegre, como uma das atividades da Virada Sustentável, que acontece de 05 a 07 de abril em vários pontos da capital. Na Tenda, haverá encontros sobre ecogastronomia, oficinas, rodas de conversa, palestras com chefs e a oficina “Uma Hora Plantando Sustentabilidade”, que será ministrada pelo chef Moisés Basso, coordenador do Curso de Gastronomia da instituição.

A atividade será às 12h do dia 06 de abril e, durante uma hora, Basso ensinará aos participantes como utilizar e conservar temperos plantados em casa. O evento gratuito é aberto ao público e não há necessidade de inscrição prévia. Com uma caixa de terra e mudinhas de tomilho, alecrim, sálvia e manjerona, entre outros, o chef ensinará como é fácil ter uma produção caseira de temperos que deixam qualquer receita mais saborosa. Cada participante poderá levar para casa uma muda para plantar. Os alunos do Curso de Gastronomia também participarão das atividades que serão realizadas no local, durante toda a Virada Sustentável.

A Virada Sustentável é um evento de abrangência nacional que tem como objetivo chamar a atenção para as diversas questões da sustentabilidade, adotando como referência a Plataforma 2030 da ONU com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais informações e programação podem ser acessadas pelo site: https://www.viradasustentavel.org.br/poa/

Deixe seu comentário: