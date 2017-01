Universidade Feevale abre as portas para a comunidade

A Universidade Feevale receberá a comunidade no dia 22 de outubro. Neste sábado, acontecerá a terceira edição do Feevale Portas Abertas – Todos na Universidade, das 9h às 18h30min, no Câmpus II da Instituição (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). O objetivo é proporcionar opções de lazer e serviços gratuitos para os visitantes, aproximando-os da Universidade. Os participantes poderão usufruir de diversas atividades, além de obter informações sobre os cursos e ações da Instituição.

Atrações

Espaço Kids – Um espaço pensado especialmente para as crianças de diferentes idades, com muitas atividades lúdicas que envolvem desde recreacionista com pintura de rosto e bichinhos de balão até tobogã e touro mecânico.

Atividades musicais e culturais – apresentações, entre 10h e 18h30min, das atrações: esquetes A escolha e Ensaio geral, do Movimento Teatral Feevale; apresentações artísticas Invernada Adulta Irmandade Campeira e Agrupamento Biriva Facão de Mato, ambas da Associação Cultural de Tradições Gaúchas (ACTG) Portal da Serra; Grupo Instrumental Feevale; Ruan Victor e Thiago; Banda 15A3; e banda Corpo Docente. Além disso, a Família Alemã do projeto de ensino Os Visitadores circulará, durante o evento, pelo câmpus.

Food Trucks – Julay’s, Cacau & Leite Brigaderia, Trupe dos Chefs, Taco Pub e Estância do Espeto.

Food Bikes – Barbudo Fritas, Tribom Açaí, Suko Green Juices, Ville France Creperia e Aloha.

Adoção de animais e Castramóvel – Participação das organizações não governamentais Cão sem Lar, Peludinhos do Vale, Ondaa e VIDDA. O Castramóvel de Novo Hamburgo também estará das 9h às 12h no evento, explicando sobre o serviço e o controle populacional humanitário.

Feira de Economia Solidária – Reúne empreendimentos de Novo Hamburgo e região que atuam no ramo do artesanato e da alimentação. Serão comercializados itens de decoração e acessórios fabricados em tecido, madeira e vidro, entre outros materiais; haverá, ainda, a oferta de alimentos caseiros, como biscoitos, cupcakes, trufas e pães, entre outros.

Final do Torneio Feevale de Esportes Eletrônicos – Ensino Médio – Realizado pelo projeto de ensino Laboratório de Produção de Jogos Digitais, do curso de Jogos Digitais da Feevale, a etapa final será transmitida a partir das 13h30min, no auditório do prédio Azul.

Ação Pokémon no Câmpus – A Protofast e a Studio 10, em parceria com a Feevale, promoverão a atividade interativa, que proporcionará a busca de pokebolas pelo câmpus e algumas surpresas para os participantes.

Oficinas do Espaço Cidadão – Oficinas ministradas pelos projetos de Extensão da Feevale abertas à comunidade. As vagas são limitadas. Confira as atividades, que acontecem no prédio Branco:

Das 9h15min às 10h

– Cuidados com a pele e uso do filtro solar: Laboratório de Estética Capilar

– Fotografia com celulares: sala 210

– Planejamento familiar: sala 209

– Receita saudável para o verão: Cozinha Experimental

– Imagem pessoal: sala 211

Das 10h às 10h45

– Sucesso em entrevistas de emprego: sala 209

– Cuidados com a pele e uso do filtro solar: Laboratório de Estética Capilar

– Fotografia com celulares: sala 210

– Receita saudável para o verão: Cozinha Experimental

– Imagem pessoal: sala 211

Todos os Amigos na Escola, evento da Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação – os participantes poderão levar seus bichinhos de estimação e usufruir de diversas atividades, como as Ilhas Temáticas, que serão espaços diferenciados espalhados pelos pergolados da Instituição. Cada um deles terá um tema: Uma história puxa a outra será um espaço de contação de histórias; na ilha Fantasia e pintura, os visitantes poderão pintar o rosto; na Livroteca, livros estarão disponíveis para leitura; e haverá, ainda, as oficinasBrincriar 1, de geleca e massa de modelar, Brincriar 2, de sucata, e Brincriar 3, de dobraduras. Além disso, haverá slackline, rapel e pista de skate.

Recolhimento de donativos – Serão recebidas doações para as entidades: Comunidade Indígena Kaingang Por Fi Ga (São Leopoldo), Lar São Vicente de Paula (Novo Hamburgo), Lar São Francisco de Assis (São Leopoldo) e Amo Criança Novo Hamburgo.

Tendas da saúde – Atendimentos gratuitos dos seguintes cursos:

– Nutrição – das 9h às 15h: tenda de alimentos funcionais com degustação

– Quiropraxia – das 9h às 16h30min: avaliação quiroprática e encaminhamentos para a Clínica Escola de Quiropraxia

– Biomedicina – das 9h às 16h: tipagem sanguínea

– Estética e Cosmética – das 13h às 16h30min: hidratação facial, avaliação com a lâmpada de wood e orientação do uso de Fator de Proteção Solar

– Farmácia – das 9 às 16h: descarte de medicamentos e orientações sobre uso correto de plantas medicinais, em especial a babosa

– Educação Física – das 9h30min às 16h30min: avaliação de força e flexibilidade

– Fisioterapia – das 9h às 12h: alongamento.

