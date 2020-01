Acontece Vai começar o Intensivo de Verão do #ComunicaçãosemMedo

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O jornalista Renato Martins comanda a 4ª edição do Workshop COMUNICAÇÃO SEM MEDO, ao lado da fonoaudiológa Simone Meneghetti, no Espaço Ferreira Aguiar, em Porto Alegre. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Nos próximos dias 21 e 22 de janeiro, às 18h00, acontece a 4ª edição do Workshop COMUNICAÇÃO SEM MEDO com o jornalista Renato Martins e a fonoaudiológa Simone Meneghetti, no Espaço Ferreira Aguiar, em Porto Alegre. Será a primeira turma de 2020, em ritmo de intensivo de verão, em duas noites (terça e quarta).

O objetivo do curso é ajudar as pessoas a melhorar a comunicação pessoal, tanto para apresentações de trabalhos, palestras, reuniões como em gravações de vídeos para redes sociais.

Módulos de teoria e prática para aperfeiçoar a dicção, oratória, perder o medo em frente a plateias e câmeras, criação de conteúdo, técnicas para gravar vídeos para televisão e redes sociais, desbloqueio de resistências e timidez, e muito mais!

Renato Martins leva as ferramentas do jornalismo para a sala de aula. A Simone Meneghetti traz as técnicas da fonoaudiologia para melhorar o desempenho individual dos participantes, seja qual for a área profissional em que atuam ou necessitam melhorar.

Quem realizar a inscrição com antecedência terá direito a um desconto especial. Basta acessar o código abaixo para receber desconto (Primeiro Lote) : https://www.sympla.com.br/comunicacao-sem-medo-4-edicao—solte-a-voz-e-as-ideias__738505?d=PRIMEIROLOTE

