Vai pro Beira-Rio? Confira esquema de trânsito para partida entre Inter e Athletico-PR

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema de trânsito e transporte para o jogo Inter x Athletico (PR) que acontece nesta quarta-feira (18), no Estádio Beira-Rio. A partida é válida pela decisão da Copa do Brasil e tem início às 21h30, com abertura dos portões às 19h30. A previsão é de aproximadamente 50 mil torcedores.

A partir das 19h30, dez ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres até o estádio. Além da linha especial, outras 20 regulares atenderão a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação, com seis linhas, e de táxi também serão reforçados. Após o jogo, lotações estarão estacionados na rua Nestor Ludwig para circulação até a Zona Sul, inclusive pelo eixo Teresópolis/Cavalhada. Torcedores do Athletico ficarão concentrados no Largo Zumbi dos Palmares, a partir de 17h30, com disponibilização de transporte.

Trensurb

A Trensurb também irá realizar operação especial para atender o público ao fim do jogo. A Estação Mercado, a mais próxima do local da partida, reabrirá 45 minutos após término da disputa, seja no tempo normal ou nos pênaltis. A estação permanecerá aberta por mais 45 minutos a partir de sua reabertura. Nesse período, dois trens partirão em direção a Novo Hamburgo – o segundo, após o fechamento da estação. As demais estações do metrô fecharão no horário normal e irão funcionar apenas para o desembarque durante o período de extensão do horário de circulação dos trens.

É recomendado que os usuários adquirem a passagem antecipada de ida e volta para evitar filas e agilizar o retorno. As catracas do metrô aceitam os cartões SIM, TRI e TEU.

