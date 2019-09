Valendo vaga na final da Copa do Brasil, o Inter enfrenta o Cruzeiro no Beira-Rio

O Inter entra em campo nesta quarta-feira (4) para lutar por uma vaga na final da Copa do Brasil. O Colorado enfrenta o Cruzeiro, a partir das 21h30min, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das semifinais do torneio.

O Inter tem a vantagem de 1 a 0 conquistada no duelo em Belo Horizonte (MG) e precisa somente de um empate para se garantir na final.

Nesta terça-feira (3), o técnico Odair Hellmann comandou a última atividade antes da decisão contra o Cruzeiro, com portões fechados. Para a decisão pela Copa do Brasil, o time conta com uma dúvida no ataque.

O trabalho ocorreu durante à tarde no estádio Beira-Rio, palco do jogo desta quarta-feira, sem a presença dos jornalistas. O técnico colorado mantém o mistério quanto a formação, que mantém uma dúvida com relação ao ataque. Nico López e Rafael Sobis disputam a titularidade. Wellington Silva, que seria uma opção, está fora do jogo por conta de questões judiciais.

Por meio da assessoria de imprensa do Inter, o clube informou que o atleta se fará ausente por conta de questões judiciais relacionadas à edição do Campeonato Espanhol de 2010/2011, ocasião em que o jogador atuava pela equipe do Levante. A investigação analisa acordos para forjar resultados.

O Inter em conjunto com o staff do atleta buscou adiar a presença do jogador para o depoimento por conta do calendário de jogos, contudo, o pedido foi negado pela Justiça de Valência.

O provável Inter para enfrentar o Cruzeiro tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Nico López (Rafael Sobis); Paolo Guerrero.