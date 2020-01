Rio Grande do Sul Valores do seguro Dpvat 2020 serão os mesmos do ano passado

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O licenciamento dos veículos é formado pelo Dpvat, IPVA, por eventuais multas vencidas e taxa de licenciamento Foto: Divulgação/Detran

Os valores do Dpvat (seguro obrigatório) para o exercício de 2020 serão os mesmos praticados no ano passado. O congelamento da tabela foi uma orientação recebida pelo DetranRS do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).

A previsão é de que na segunda-feira (06), o Dpvat já esteja disponível para pagamento. A quitação do seguro poderá ser realizada na rede bancária conveniada (Banrisul, Banco do Brasil – para correntistas, Sicredi, Bradesco, Santander e Caixa – nas lotéricas).

DPVAT e licenciamento anual

O licenciamento do veículo é composto pelo Dpvat, IPVA, eventuais multas vencidas e taxa de licenciamento. Somente após a quitação desses valores o veículo estará licenciado para o exercício 2020 e será emitido o documento de licenciamento (CRLV).

O DetranRS explica que já está disponível, desde novembro, o CRLV Digital, que pode ser gerado por meio do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito.

