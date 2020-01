Esporte Vaza na internet conversa íntima de Gabigol e modelo

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A conversa seria do craque do Flamengo com Mariana Braguês Foto: Reprodução/Instagram/Montagem A conversa seria do craque do Flamengo com Mariana Braguês (Foto: Reprodução/Instagram/Montagem) Foto: Reprodução/Instagram/Montagem

Após sair na mídia uma suposta briga com a sua ex- namorada Rafaella Santos, no Réveillon, e ter sido visto admirando a cantora Anitta em um show, novamente o atacante Gabigol se vê envolvido em polêmica, agora por ter uma conversa íntima vazada na internet.

A conversa seria do craque do Flamengo com Mariana Braguês. A modelo, que é ex-namorada do ator Douglas Sampaio, confirmou a informação para a coluna do jornalista Léo Dias, do UOL.

Mariana disse que foi hackeada e que a conversa entre os dois teria ocorrido em setembro e novembro de 2019, disse também que eles teriam marcado algo, mas que acabou não acontecendo. Somente a modelo se pronunciou até agora. Gabigol e sua assessoria não se manifestaram falar sobre o caso.

