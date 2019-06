Veja as seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de 2019 começam no próximo sábado (22). Já garantiram vaga na fase de mata-mata da competição: França, Noruega, Alemanha, Espanha, China, Itália, Austrália, Brasil, Inglaterra, Japão, Holanda, Canadá, Estados Unidos e Suécia.

Na França, os países foram divididos em seis grupos, com quatro seleções cada um. Avançam às oitavas de final os dois melhores colocados de cada agrupamento e também os quatro melhores terceiros lugares no geral.

Restam apenas duas vagas a serem definidas, ambas na disputa do terceiro lugar. A favorita para um desses lugares é a Nigéria, que após três partidas somou três pontos e tem saldo de gols (-2) melhor que o das concorrentes.

Nesta quinta-feira (20) haverá duas disputas entre terceiro e quarto lugares: Camarões e Nova Zelândia se enfrentam no Grupo E, e Chile e Tailândia, no F. O quarteto não pontuou até agora. Quem vencer, empata em pontos com as nigerianas e depende do saldo de gols para avançar ou não.

Em caso de empate duplo, avançam Nigéria e Argentina, que nesta quarta-feira (19) conseguiu seu segundo ponto no torneio após empatar com a Escócia no último minuto da partida, que terminou 3 a 3.

A seleção brasileira deve enfrentar a França nas oitavas. Isso só não acontecerá caso se classifiquem os terceiros colocados dos grupos E e F. Para isso, Camarões ou Nova Zelândia precisam vencer (essa segunda, por pelo menos dois gols de diferença) e também o Chile (esse, por pelo menos três).

Nesse caso, o Brasil enfrentaria a Alemanha, no sábado (22), às 12h30.

França

As donas da casa avançaram às oitavas na liderança do Grupo A. Foram sete gols marcados e apenas um sofrido, com vitórias sobre Noruega, Nigéria e Coreia do Sul.

Noruega x Austrália – sábado (22), às 16h, em Nice

Na segunda posição do Grupo A, as norueguesas perderam apenas para as francesas, por 2 a 1, e têm seis gols no torneio até agora. Campeã em 1995, a Noruega ainda é forte candidata ao título por só ter perdido um jogo nas eliminatórias.

Com seis pontos no Grupo C, as australianas ficaram em segundo pelo saldo de gols (3, dois a menos que a Itália), mas os quatro gols de Sam Kerr contra a Jamaica ajudaram a seleção da Oceania a superar o Brasil em gols marcados.

Alemanha

No Grupo B, a Alemanha teve 100% de aproveitamento e ainda não sofreu nenhum gol (marcou seis).

Espanha

Com quatro pontos, a seleção espanhola conquistou a segunda posição do Grupo B por ter um gol a mais de saldo que a China.

China

Em terceiro no Grupo B com quatro pontos, as chinesas já garantiram lugar nas oitavas, uma vez que nenhuma outra seleção que disputa a sua vaga tem chances de somar o mesmo número de pontos.

Itália

O Grupo C teve três seleções empatadas com seis pontos, mas a Itália levou a melhor sobre Austrália e Brasil por ter cinco gols de saldo.

Brasil

As brasileiras já garantiram sua vaga de terceiro lugar por terem seis pontos (nenhuma outra terceira colocada pode somar tal quantia) e só não alcançaram a segunda posição do Grupo C por terem marcado um gol a menos que a Austrália.

Inglaterra

Líder do Grupo D, as inglesas não perderam até aqui no torneio e viram sua goleira buscar a bola no fundo das redes apenas uma vez.

Japão

As japonesas avançaram com o segundo lugar do Grupo D em mãos, mas com apenas quatro pontos, número inferior ao do Brasil, por exemplo.

Holanda

Nesta quinta-feira (20), as holandesas jogam com o Canadá na última rodada para definir quem avança em primeiro lugar no Grupo E. As duas seleções já garantiram vaga nas oitavas, têm seis pontos e o mesmo saldo de gols e, em caso de empate, a vantagem é da seleção europeia pelo número de gols marcados.

Canadá

As canadenses precisam vencer a Holanda, nesta quinta, para ficar em primeiro lugar do Grupo E. Mas independente do resultado da partida, o segundo lugar já é garantido, com seis pontos.

Estados Unidos

As americanas, com seis pontos, já estão classificadas às oitavas, marcaram 16 gols até agora (melhor marca da competição) e, nesta quinta, encaram a também forte Suécia em confronto direto pela liderança do Grupo F.

Suécia

As suecas marcaram sete gols, sofreram apenas um e ainda não perderam no Mundial, mas estão em segundo lugar do Grupo F por terem saldo inferior aos 16 dos Estados Unidos, seleção que precisarão vencer nesta quinta, na última rodada da primeira fase, para avançar na primeira posição.

