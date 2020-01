Verão Vem aí a 5ª edição do Torneio de Bocha na Areia

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

As disputas acontecem nos balneários de Torres, Tramandaí, Capão da Canoa e Atlântida, com final em fevereiro Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Sob a chancela da SABA, Fecomércio/Sesc e GBOEX, a Rede Pampa promove no litoral a quinta edição do Torneio de Bocha na Areia. O evento movimentou a orla desde seu início e promete repetir o sucesso, agregando veranistas e adeptos do esporte. Estão programadas quatro disputas, cada uma com duas duplas. Os jogos acontecem em Torres, Capão da Canoa, Tramandaí e Atlântida. A final será em fevereiro, com a entrega do Troféu Rede Pampa e medalhas aos três primeiros colocados.

