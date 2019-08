Vem aí a 8ª edição do Festival do Japão que deve receber 70 mil visitantes em Porto Alegre

A Rede de Sushi Temakeria Japesca participa mais uma vez como apoiadora do Festival do Japão RS que chega a sua 8ª edição. A Academia de Polícia Militar, na Capital (Av. Cel. Aparício Borges), sediará o evento nos dias 17 e 18 de agosto. Na edição do ano passado mais de 70 mil pessoas visitaram o espaço e esse ano a expectativa é superar este número.

O Consulado do Japão vem notando maior interesse da comunidade gaúcha na cultura japonesa, pela sua riqueza e peculiaridade em hábitos, costumes e em especial na gastronomia japonesa. Em dados mais recentes, o Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa do mundo, com cerca de quase 2 milhões de japoneses e descendentes até da quinta geração.

No RS, a colônia japonesa está mais presente em Porto Alegre, Gravataí, Ivoti, Itati, Santa Maria e Pelotas.

Segundo a organização do evento, esse ano o tema será: “Esportes e Lazer”, em referência aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, que serão sediados em Tóquio, no Japão, “muito mais que uma competição esportiva, as Olimpíadas simbolizam a união dos povos pelo esporte”.

Além das práticas esportivas, o evento apresentará também atividades de lazer presentes na cultura japonesa.

Em 2018, a Japesca comercializou durante o Festival cerca de 2 mil unidades de Temakis, sendo o campeão o Temaki Filadélfia, sushi em formato de “cone” recheado com arroz, cubos de salmão, cream cheese e cebolinha.

Semana Japonesa

Os ingressos para o Festival também estão sendo comercializados em 05 lojas da Temakeria Japesca: Mercado Público, Bom Fim, República, Canoas (Drive) e Gravataí, no valor de R$ 5 reais.

Antecedendo ao evento, acontece a Semana Japonesa de Porto Alegre, iniciativa da AFJ (Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul), com apoio da Prefeitura de Porto Alegre e da Secretaria de Relações Institucionais, que inseriram no calendário local as unidades da Temakeria Japesca como uma das principais rotas desta temática culinária entre os dias 12 e 16 de agosto.

A Rede de comida japonesa, já tem franquias espalhadas em Porto Alegre e também na Região Metropolitana como Canoas, Gravataí, Alvorada e Vale dos Sinos. Segundo Rafael Herrmann, diretor de expansão do Grupo Japesca, a empresa projeta novos investimentos, devendo divulgar novidades em breve.

