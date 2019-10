Vento Sul Turismo abre hotel em Gramado com 74 apartamentos

A Vento Sul Turismo abre no final de outubro o seu terceiro hotel em Gramado. O Hotel Colina dos Lagos fica na avenida Borges de Medeiros, na esquina com a rua Waldemar Weber, e terá 74 apartamentos, além de espaços para café da manhã, recreação e fitness. Inicialmente, o hotel funcionará em regime de soft open, aproveitando a alta temporada turística, que inicia dia 24 de outubro com a programação do Natal Luz.

Com 3,5 mil metros quadrados de área construída, em meio a uma das mais belas áreas naturais de Gramado e próximo a dois condomínios fechados de alto padrão, o Colina dos Lagos também privilegia a sustentabilidade. Junto com empreendedores próximos, o hotel construiu uma estação de tratamento de esgotos que devolverá os efluentes como água 100% pura.

Além disso, o hotel vai oferecer aos seus hóspedes a possibilidade de se locomover pela cidade com bicicletas. Em breve, os clientes poderão pedalar até o Parque dos Pinheiros, em uma ciclovia que será construída pela Prefeitura de Gramado e que passará na frente do hotel.

Além de ser uma das principais agências de turismo receptivo do Rio Grande do Sul, a Vento Sul administra os hotéis San Francisco (43 apartamentos) e Colina Premium (30 apartamentos), todos localizados no bairro Planalto. A empresa também possui participação na Foco Operadora, de Natal, que possui filiais em Fortaleza, João Pessoa e Aracaju.

Deixe seu comentário: