Vestibular de Verão 2020: Unisinos amplia número de polos EAD no Estado

As inscrições para o Vestibular de Verão 2020 da Unisinos já estão abertas em unisinos.br/vestibular e seguem até o dia 21/10. O processo seletivo contempla os cursos nas modalidades Presencial, Híbrido e EAD. Na Presencial, a Unisinos ainda dispõe de 21 opções de cursos da Graduação PRO, que desenvolve competências fundamentais para o profissional do futuro.

A novidade para quem escolher a modalidade EAD é a ampliação do número de polos de Ensino a Distância em todo o Estado. Além dos 20 já existentes, a Universidade lançou, neste mês de setembro, 13 novas unidades.

Na intenção de possibilitar o acesso ao conhecimento a um maior número de pessoas, com a mesma qualidade e excelência acadêmica ofertada nos campi, a Unisinos começou a operar polos nas cidades de Alvorada, Canela, Capão da Canoa, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Guaíba, Igrejinha, Parobé, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Torres.

Além desses, para os próximos meses, serão inaugurados dois novos polos, um no centro de São Leopoldo e outro em Canoas. A cidade de Caxias do Sul também está ganhando uma nova sede para receber os alunos da modalidade EAD. Para esse processo seletivo, todos os alunos que ingressarem no EAD Unisinos terão direito a um desconto de 30% no valor das mensalidades do curso durante o primeiro semestre.

“Na Unisinos, todo o material é desenvolvido pela Universidade e elaborado pelos mesmos professores do Presencial, a fim de garantir que os princípios formativos estejam presentes em todos os cursos e modalidades de ensino”, afirma o direto da Unidade Acadêmica de Educação Online, Vinícius Costa de Souza.

Nota máxima no MEC e excelência na educação

Por anos consecutivos, a Unisinos tem sido avaliada pelo Ministério da Educação (MEC) entre as melhores universidades privadas do país. Além do Rio Grande do Sul, com campi em São Leopoldo e Porto Alegre, a Unisinos está presente em outros seis estados do Brasil com polos de Ensino a Distância: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí.

Na Graduação EAD, os alunos estudam em cursos avaliados com nota 5, conceito máximo concedido pelo MEC para o Ensino a Distância, além de contarem com o acompanhamento de professores mestres e doutores, com experiência de mercado e formação específica nas atividades acadêmicas que ensinam.

A modalidade ainda possibilita flexibilidade ao graduando por meio de uma plataforma virtual de aprendizagem, o Canvas, utilizada pelas melhores universidades do mundo, onde é possível experimentar o conteúdo em diferentes formatos, interagir com a turma em webconferências e construir conhecimento de forma colaborativa. Considerado o melhor LMS (learning management system) da atualidade, o sistema é fácil de usar, confiável, flexível, colaborativo e tem como foco economizar tempo e esforços para facilitar o ensino e o aprendizado.

Sobre as provas

Fique atento! Esse ano o vestibular acontece mais cedo. Os candidatos a uma vaga nos cursos Presenciais e Híbridos deverão realizar as provas no dia 26/10. Já os vestibulandos dos cursos EAD poderão fazer a seleção no dia 26/10 ou agendar para outra data, a partir de 1/10, de acordo com a disponibilidade do polo escolhido no momento da inscrição.

Quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016, 2017 ou 2018 pode optar por utilizar a nota obtida como forma de ingresso na Unisinos. Nesse caso, está dispensado das provas.

As provas de Redação e de Questões Objetivas acontecem entre 9h e 12h30, sem intervalo. O candidato que realizar somente a Prova de Redação iniciará também às 9h e terá até as 11h para concluir o texto.

No dia 25/10, a partir das 14h, os candidatos poderão consultar a sala onde farão a seleção. Todos os vestibulandos devem chegar ao local da prova com uma hora de antecedência.

