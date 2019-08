Vídeo: agentes do metrô agridem torcedores do Fluminense

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que funcionários do Metrô Rio agridem torcedores em vagões da Linha 2. Os tricolores voltavam do Maracanã após a eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana na noite desta quinta (29).

Na filmagem, que viralizou, é possível ver quando os seguranças entram na composição e batem nos tricolores. Não é possível saber quem teria dado início às agressões. Pela conta no Twitter, o Metrô Rio repudiu o episódio e afirmou que os funcionários envolvidos seriam desligados. “O comportamento dos agentes é inaceitável e incompatível com os valores da empresa. Vamos prestar todo tipo de auxílio aos clientes e à polícia durante as investigações”, dizia o tuíte.

Fluminense e Corinthians se enfrentaram na noite desta quinta-feira (29) pela final da Sul-Americana. O times empataram em 1 a 1 e o tricolor carioca foi eliminado.