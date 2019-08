Vilão de Hollywood vira herói na vida real ao salvar bebê em acidente nos Estados Unidos

Poderia ser a cena de um filme de ação, com um ator de Hollywood no papel de herói. Mas aconteceu na vida real. Danny Trejo, um dos vilões favoritos do cinema americano, salvou na última quarta-feira (07) um bebê que ficou preso dentro de um carro capotado após um acidente de trânsito em Los Angeles, nos EUA.

Ele contou que viu quando o motorista avançou o sinal vermelho e bateu em outro veículo, que acabou capotando com uma mulher e um bebê dentro. O astro do filme “Machete” se aproximou do carro e resgatou o bebê com a ajuda de uma jovem que passava pelo local na hora do acidente. “Ela soltou o cinto de segurança, e eu peguei o bebê pelo outro lado”, relatou o ator.

“Prestar atenção”

Trejo, de 75 anos, é um dos atores de ascendência mexicana mais respeitados de Hollywood, onde interpretou muitas vezes o papel de vilão. Talvez seus papéis mais conhecidos tenham sido em “Pequenos Espiões” e “Machete” – neste, excepcionalmente ele faz o herói principal.

Em entrevista compartilhada em sua página no Instagram, Trejo pediu aos motoristas que “prestem atenção” ao volante. Ele disse que tentou, inicialmente, rastejar pela janela do carro, mas não conseguiu retirar o bebê.

A jovem que passava pelo local, que se identificou como Monica Jackson, se ofereceu então para ajudar. O ator contou que foi ela quem entrou no veículo e desafivelou o cinto de segurança, permitindo que ele levasse o bebê para fora.

Ambos contaram que a mulher ao volante, que parecia ferida, havia pedido para que eles salvassem primeiro a criança. “Ela estava ferida e tudo o que dizia era: ‘Peguem meu bebê, peguem meu bebê'”, disse Jackson.

O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou à imprensa americana que o ator estava no local do acidente. Embora a rede de televisão local KABC-TV tenha informado que ninguém ficou gravemente ferido, três pessoas foram levadas para o hospital para uma avaliação médica.

Carreira

Dan Trejo nasceu em Echo Park, uma comunidade de Los Angeles, Estados Unidos, e de ascendência mexicana. Ele é o filho de Dan e Alice Rivera Trejo, um trabalhador da construção civil. Trejo é primo em segundo grau do cineasta Robert Rodriguez, embora ambos não sabiam disso, quando trabalharam juntos em “A Balada do Pistoleiro” (1995).

Ele cresceu no bairro de San Fernando Valley. Em sua adolescência, Trejo participou de atividade criminosas e era usuário de drogas habitual. Ele estava cumprindo pena em várias prisões, incluindo San Quentin, Folsom e Soledad. Na prisão, ele ganhou vários campeonatos de boxe entre os presidiários. Depois de um ano em um processo de reabilitação de drogas, a vida de Danny mudou completamente. Ele foi liberado de seu vício em cocaína, e deixou para trás o mundo do crime.

Danny Trejo conheceu um empresário da indústria cinematográfica durante uma reunião para dependentes de drogas, que lhe ofereceu trabalho em Expresso para o Inferno (1985), sua estreia no cinema. A partir de então, Trejo passou a atuar em diversos filmes e seriados de televisão. Trejo fez a voz de Umberto Robina no jogo GTA Vice City.Trejo também fez uma participação especial no jogo Call of Duty: Black Ops, no mapa de expansão Call Of The Dead, fazendo papel dele mesmo.

