VITA Boulevard faz evento para assinalar a finalização das obras de pré-moldados

O VITA Boulevard, primeiro complexo multiuso de Gramado, na Serra Gaúcha, realiza no próximo sábado (31), a partir das 11h30min, uma feijoada para clientes e convidados, para assinalar a finalização das obras de pré-moldados. A etapa foi realizada através de pré-moldados, sistema de peças estruturais pré-fabricadas que garantem maior agilidade e velocidade na manufatura, a cargo da Rotesma Artefatos de Cimento, com sede na cidade de Chapecó (SC).

Durante o período da montagem de pré-moldados – iniciada em outubro de 2018, foram realizadas 1.050 viagens de carretas entre Chapecó e Gramado. Foram produzidas 6.805 peças de pré-moldados, o que permitiu a montagem de 4 mil metros quadrados por mês. Detalhe: sem nenhum acidente de trabalho nos nove meses de montagem.

De acordo com o engenheiro Andrey Reston, responsável pela obra, a opção pela utilização de estruturas pré-fabricadas se deu principalmente pela agilidade e velocidade de montagem da superestrutura, por permitir um canteiro de obra mais limpo, sem a geração de resíduos, e com uma técnica executiva imune ao período das chuvas e com um custo mais barato do que a construção convencional. “Os pré-moldados foram produzidos de acordo com o fluxo do projeto e, com isso, não ficaram estocados na obra”, explica Reston.

O VITA Boulevard é uma realização da Toniolo, Busnello; da Laghetto/PRG e Incorporadora Pádova. O empreendimento está sendo construído na área do antigo Estádio dos Pinheirais e vai oferecer no mesmo local um mix de 57 lojas, 30 salas na Torre Saúde & Bem Estar, 37 salas na Torre Office e um Hotel Laghetto VITA Allegro com 140 apartamentos.

Haverá, também, duas torres residenciais de 56 apartamentos de um e dois dormitórios – ambos com suíte e churrasqueira, e dois subsolos com 510 vagas de estacionamento, sendo 64 fixas destinadas aos apartamentos residenciais e as outras funcionando no sistema rotativo.