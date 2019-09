VitaPro Suplements lança nova linha de suplementos vitamínicos

Aprovados pela ANVISA, os produtos são produzidos com tecnologia de última geração e matérias-primas de qualidade. Recentemente no mercado brasileiro, a VitaPro Suplements, com sede no Rio Grande do Sul, em (Porto Alegre), iniciou em 2017, exportando para Argentina. Com atual 3 linhas de produtos no Brasil voltadas a Emagrecimento (VITALOSE), fadiga cerebral e desgaste físico (VITAFOSS), também cabelo, unha e pele (VITAFORCE). Para o próximo mês a empresa apresentará novidades, onde após aprovação da ANVISA, a VitaPro Suplements traz 4 novos produtos: linha de suplemento de colágeno e vitaminas, linha com ômega 3 e vitaminas, linha pré-treino com cafeína e taurina, e o energético sem açúcar e também repositor energético, que pode ser combinado com a suplementação.

Foram mais 2 milhões de reais investidos em pesquisas e produção, até o lançamento por uma equipe altamente qualificada de profissionais da área da saúde e tecnologia, entre eles pesquisadores, médicos, nutricionistas e químicos. “Nossos produtos apresentam tecnologia de última geração, embasamento científico e fornecedores reconhecidos mundialmente por sua idoneidade”, ressalta Fabiano Sberse, sócio da empresa.

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI), o Brasil é o país que mais cresce no segmento de suplementos alimentares. Em 2018 apresentou um crescimento de 12% em relação ao ano anterior e para este ano, a expectativa está para 15%.

“Com este panorama de mercado, nossa expectativa também é muito positiva com o lançamento de produtos de alta qualidade e aprovados pela ANVISA. Até final deste ano temos como meta retomar em vendas parte do valor investido”, conclui Gabriel Silveira, também sócio da empresa.

Todo o processo de desenvolvimento acontece em laboratórios nacionais e internacionais, com processos produtivos que seguem as normas estabelecidas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Órgãos Internacionais e pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF), criando produtos com a qualidade, bem-estar e a eficácia que os consumidores tanto desejam. A VitaPro Suplements também apresenta sistemas inteligentes para auxiliar na utilização dos seus produtos, permitindo com que o usuário acompanhe o avanço do seu tratamento e a real eficácia, e ainda monitorando em tempo real você que quer ser dono de seu próprio negócio e revender os produtos da Vitapro!

