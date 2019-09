Estão abertas as inscrições, via site da prefeitura, para mais uma edição do projeto Viva Porto Alegre a Pé. O roteiro será neste sábado (14), a partir das 10h, pela Vila Assunção, Zona Sul da Capital. O encontro ocorre na praça Franklin Perez, em frente ao Colégio Estadual Santos Dumont, entre a rua Caeté e a avenida Pereira Passos. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Deixe seu comentário: