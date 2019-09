Vizinhos reclamam de barulho e registram ocorrência contra jogador do Grêmio

Parece que o atacante André, do Grêmio, não anda agradando seus vizinhos. Eles teriam efetuado um boletim de ocorrência na Polícia Civil, alegando estarem sendo incomodados com supostas festas que o jogador faz em seu apartamento no bairro Jardim Europa, na zona norte de Porto Alegre. O documento diz que “com grande algazarra, como de costume, levou até o raiar do dia comemoração com música alta, gritarias, gargalhadas”.

Esta teria sido a segunda vez que isso teria acontecido. A primeira foi registrada em outubro do ano passado. Por meio de sua assessoria de imprensa, o atleta nega as acusações e afirma que “não tem nada a declarar”.

