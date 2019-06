Você conhece Kannemann e Geromel? Conheça a história dos gêmeos nascidos em Porto Alegre

Em campo, o Grêmio conta com uma dupla de zagueiros que está entre as melhores e mais vitoriosas da história do clube gaúcho. Fora das quatro linhas, uma família aqui de Porto Alegre resolveu homenagear dois jogadores que fazem parte da equipe tricolor. Os irmãos gêmeos Eduardo Kannemann e Leonardo Geromel nasceram no dia 13 de maio deste ano, e foram batizados pelos pais para homenagear os dois ídolos da Arena do Humaitá: o zagueiro argentino e o defensor brasileiro.

A ideia veio dos pais, Mozart Silveira Neto e Giovana Crippa Silveira, fanáticos pelo clube tricolor. De acordo com eles, os colorados não se agradaram muito, mas a família e os amigos gremistas apoiaram a ideia. Mozart e Giovana estão juntos há quatro anos, e casado há dois. Ambos frequentam o estádio mensalmente, e quando descobriram que os filhos nasceriam gêmeos não tiveram dúvidas: “É o que está dando alegria para nós no estádio, e agora aqui em casa.”

Será que os gêmeos terão a possibilidade de conhecer a dupla da zaga do Grêmio que já é praticamente parte da família?

