Voluntárias criam evento gratuito para incentivar mulheres a conquistar uma vaga de trabalho

Uma tarde dedicada a incentivar e capacitar mulheres a se saírem bem numa entrevista de emprego e agarrar uma vaga. Profissionais voluntárias e empreendedoras de um co-working (espaço com salas comerciais e escritórios compartilhados) de Porto Alegre abrem as portas de seus espaços de trabalho para um sábado diferente, voltado ao empoderamento feminino.

O evento vai acontecer no Complexo de Ideias (rua Sofia Veloso, 171 – Cidade Baixa, Porto Alegre), das 13h às 18h, no dia 20 de julho. O ingresso é a doação de 1 pacote de absorventes. Quem preferir realizar sua pré-inscrição, já pode inserir seus dados clicando no link bit.ly/vaiguriapoa.

A ideia veio das empresárias e sócias na agência Desiderata, Amanda Jacobus e Camille Bonetto. “Sabemos que muitas mulheres encontram dificuldades na hora de se colocar no mercado de trabalho. Seja pela pouca experiência, maternidade, falta de informações de como se portar em uma entrevista”, explica Amanda. Pensando nisso, elas criaram o evento “Vai, Guria! Agarre uma vaga!” reunindo um time de profissionais para diversos workshops que iniciam às 13h e seguem até às 18h, além de um bazar com roupas para 1ª entrevista (peças entre R$ 1 e R$ 5) e o serviço gratuito de criação e impressão de currículos que estará acontecendo durante toda a tarde.

Na programação estão dicas práticas de moda com a stylist Letícia Carello, e dicas de como se comunicar em um processo seletivo com a atriz Juliana Brondani. O ingresso é 1 pacote de absorventes, que será doado para uma instituição de caridade. “O evento será uma ótima oportunidade para empoderar essas mulheres também, que muitas vezes deixam de se candidatar em uma vaga ou de ir a uma entrevista por não acreditarem no seu potencial”, completa Camille.

Programação

13h – Início do evento – Com criação de currículos e Brechó já rolando

Bate-papos:

14h30 – A primeira impressão é a que fica: looks para uma vida profissional de sucesso (Com Lê Carello)

15h00 – Entrevista sem pressão: aprenda a controlar o nervosismo (Com Juliana Brondani)

15h30 – Invista como uma garota: faça sua grana render! (Com Leila Ghiorzi)

16h00 – Cabeleira de poder (Com Marcelo Hair Trendy Concept)

16h30 – Dicas de maquiagem para arrasar na entrevista! (Com Bruna Sotta)

17h00 – VAI GURIA! Como superar a insegurança e a síndrome da impostora (Com Flavia Cunha)

18h – Fechamento

Criação de currículos e Brechó estará em funcionamento o dia inteiro.

