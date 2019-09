Wellington Silva é ausência em primeiro treino do Inter visando decisão contra o Cruzeiro

*Valéria Possamai

Após o domingo de folga, o Inter iniciou, nesta segunda-feira (2/9), a preparação visando o jogo de volta contra o Cruzeiro, pelas semifinais na Copa do Brasil. O colorado tem vantagem para o jogo de quarta-feira por conta da vitória construída no jogo de ida, de 1 a 0, no Mineirão.

O ponta pé inicial da preparação teve um trabalho recreativo para os jogadores tutelares, que estiveram em campo no último sábado, na vitória sobre o Botafogo. A ausência da atividade ficou por conta de Wellington Silva, que não apareceu no gramado do CT Parque Gigante.

Os demais jogadores realizaram um trabalho técnico com bola.

O treinamento ainda esteve marcado por uma conversa, em separado, entre o técnico Odair Hellmann e o zagueiro Víctor Cuesta. Os dois passaram alguns bons minutos em um bate-papo reservado no campo.

Para a decisão contra os mineiros, a dúvida do time está no ataque. Nico López, Rafael Sobis e W. Silva disputam uma vaga. Com o gol marcado e uma assistência cresce a possibilidade de que o gringo iniciem entre os titulares.

Os últimos detalhes da formação será definidos amanhã, quando ocorre o último treino, às 15h30.

