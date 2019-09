Wellington Silva está fora do jogo do Inter contra o Cruzeiro

*Valéria Possamai

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com o atacante Wellington Silva para o jogo de quarta-feira, na decisão pela Copa do Brasil. Por meio da assessoria de imprensa do Inter, o clube informou que o atleta se fará ausente por conta de questões judiciais relacionadas à edição do Campeonato Espanhol de 2010/2011, ocasião em que o jogador atuava pela equipe do Levante. A investigação analisa acordos para forjar resultados.

De acordo com o informe do Inter, Wellington necessita se apresentar a partir de amanhã, na cidade de Valência, para prestar depoimento pessoal. A partida entre Levante e e Zaragoza, em 2011, é um dos alvos da investigação da La Liga, por suposto favorecimento ao Zaragoza, que se livrou do rebaixamento naquela temporada justamente neste jogo, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

O Inter em conjunto com o staff do atleta buscou adiar a presença de W. Silva para o depoimento por conta do calendário de jogos, contudo, o pedido foi negado pela justiça de Valência. “O atleta e seus representantes, entendendo não haver outra alternativa, sob pena de repercussão criminal em seu desfavor, se fará presente juntamente com os seus colegas de clube da época”, informou o clube colorado em nota.

Com a baixa do atacante, a tendência é de que Nico López recupere a posição de titular na quarta-feira. Rafael Sobis também aparece como opção.

Leia mais: Wellington Silva é ausência em primeiro treino do Inter visando decisão contra o Cruzeiro

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas