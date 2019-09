Witzel acaba com sistema de incentivo à redução de mortes cometidas por policiais no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acabou com o sistema de incentivo à redução de mortes por policiais que acontecem quando os agentes estão em serviço. As autoridades recebiam uma gratificação salarial para reduzir os índices de criminalidade, o que significa que, a partir de agora, eles não serão mais incentivados a diminuir sua letalidade. O decreto foi publicado pelo Diário Oficial do Rio de Janeiro nesta terça-feira (24), três dias após a menina Ágatha Félix ser morta pela PM do Rio.

Foi criado em 2009 o Sistema Integrado de Metas (SIM), desenvolvido por José Mariano Beltrame, no qual o sistema previa a diminuição dos crimes de letalidade violetas: homicídio doloso (intencional); homicídio decorrente de oposição à intervenção policial; latrocínio; lesão corporal seguida de morte; roubos de veículos e roubos de rua (a transeuntes, em coletivos e de celulares). A partir de hoje, saem os homicídios por policiais e entram os roubos de carga.

Durante o primeiro semestre de 2019, as mortes causadas pela polícia cresceram 16% em relação ao mesmo período de 2018. A polícia do Rio de Janeiro é responsável por mais de 30% das mortes violentas que acontecem no estado, no mesmo período.

Deixe seu comentário: