A Nigéria se prepara para repatriar mais de 600 de seus cidadãos que vivem na África do Sul. A medida foi tomada após a série de ataques xenófobos dos últimos dias contra os estrangeiros no país, que deixaram 12 mortos. Além das vítimas, dezenas de estabelecimentos comerciais administrados por estrangeiros foram vandalizados durante a onda xenófoba que assolou a África do Sul.

