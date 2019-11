Futebol Zagueiro Kannemann revela torcida para a final da Libertadores e mira confronto com o Palmeiras

Por Redação O Sul * | 21 de novembro de 2019

Argentino afirmou que torcerá por seus conterrâneos Foto: Foto:(Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Foto:(Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Walter Kannemann, zagueiro do Grêmio, já definiu para quem será a torcida na final da Copa Libertadores protagonizada por River Plate e Flamengo, no próximo sábado, no Peru. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, o jogador revelou: “Na final, vou torcer para o time argentino”.

De volta ao time depois de servir à Seleção Argentina, o camisa 4 destacou o foco do time em conquistar a vaga direta para a Libertadores de 2020. O próximo adversário é o Palmeiras, e a partida ganhou um ingrediente a mais por conta também da disputa do verdão com o Flamengo, pelo título do Brasileirão. Em caso de vitória ou empate do tricolor, o rubro-negro será o campeão antecipado.

Com grupo completo, Renato começa a trabalhar time para encarar o Palmeiras

É uma competição (Libertadores) muto bonita. Vamos fazer de tudo para conseguir essa vaga direta. Hoje em dia toda a pressão psicológica tem que ser usada, tanto para bem, quanto para a pressão de que não se pode perder. Temos que tratar de conseguir a vitória ou somar pontos. A situação do título é problema do Palmeiras”, declarou o zagueiro.

Pela 34ª rodada, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário