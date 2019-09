Zagueiro Rodrigo Moledo tem lesão confirmada e vira desfalque no Inter por um mês

*Valéria Possamai

O zagueiro Rodrigo Moledo será desfalque no Inter por pelo menos um mês. O defensor teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita, após a partida contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã.

No jogo, que terminou com derrota por 3 a 1, Moledo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Na ocasião, Klaus foi seu substituto.

Com a baixa do zagueiro, o técnico Odair Hellmann terá problemas para escalar a defesa para o próximo compromisso, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Além de não ter Moledo, Emerson Santos também não poderá atuar por conta do vínculo com o time paulistas. Assim , Klaus e Bruno Fuchs são as opções.

O problema do treinador colorado também se estende a outras posições. Por conta das expulsões, Bruno e Paolo Guerrero estão suspensos desta rodada.

Após a quinta-feira de folga, o elenco já retorna às atividades nesta manhã, no CT Parque Gigante. O jogo contra o Palmeiras é no domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: