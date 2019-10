Zambeze e Formosa são destaque em Caçapava do Sul

A Fazenda Zambeze, de São Sepé (RS), liderou o Grande Campeonato de rústicos Puros de Origem (PO) durante a 84ª edição da Expofeira Agropecuária de Caçapava do Sul. Os animais de propriedade de Manuel Isaac Arrais e Irene Arrais foram destaque como Trio Grande Campeão (tatuagens 841, 837, 822), Trio Reservado (tatuagens 782, 784 e 786) e Terceiro Melhor Trio (tatuagens 805, 803 e 36TE). O touro Mia 837 Regard, também da Zambeze, foi escolhido o melhor rústico da competição.

Na disputa entre os machos Puros Controlados (PC), o título de Grande Campeonato ficou com a Estância da Formosa, pelo trio de tatuagens 1388, 1404 e 1412. O touro Formosa 1404, também da propriedade de São Gabriel (RS), foi o melhor rústico entre os machos PC. O Trio Reservado é o composto pelos animais de tatuagens 115, 98 e 96, da Fazenda Sinuelo, de Aceguá (RS). Já o Terceiro Melhor Trio ficou com a Cabanha Novos Tempos, de Caçapava do Sul, pelos touros 81, 75 e 76.

O jurado e integrante do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Angus Leandro Hackbart destacou a “qualidade elevada” dos exemplares que viu em pista. E indicou, em especial, o trio Grande Campeão PC. “São animais de excelente selo racial, que respondem ao que se procura dentro da avaliação genética e em condições de competir em exposições pesadas”, avaliou Hackbart.

A inspetora técnica da Associação Brasileira de Angus Ana Paula Neves disse que o nível nas pistas de Caçapava do Sul é uma tradição. “A exposição vem mantendo o nível todos os anos. Sempre se espera animais bem preparados, muito bem equilibrados de fenótipo e de conformação”, avaliou.

A participação da raça na feira fechou com remate. Foram vendidos 21 touros, com a média final de R$ 7.611,00.