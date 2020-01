Magazine Zé Neto e Cristiano planejam diminuir shows após nascimento dos filhos, mas descartam paradas

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Apesar dos planos, 2020 vai começar com agenda cheia para os dois. Foto: Reprodução/Instagram Apesar dos planos, 2020 vai começar com agenda cheia para os dois. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Zé Neto e Cristiano planejam um 2020 mais tranquilo por conta da chegada de seus filhos, que devem nascer em fevereiro: o de Cristiano, e em abril, o de Zé Neto. A expectativa é conseguir reduzir o número de shows à metade, afirmam eles. Mas pausa mesmo, eles não querem nem ouvir falar.

“A gente está muito novo ainda. A gente começou cinco anos atrás, tem muito chão ainda. Chitão e Xororó estão com 50 anos de carreira, nós com cinco não pode nem pensar em parar. Imagino que diminuir sim, diminuir a toada de shows, aproveitar mais a família”, afirma Zé Neto, que planeja uma média de 14 a 15 apresentações por mês neste ano.

A redução de agenda viria após os dois anos mais importantes da carreira da dupla. Segundo eles, 2018 foi o mais significativo, quando terminaram o ano como os mais ouvidos do país, mas 2019 não ficou atrás. No futuro, diz Cristiano, será sobre esses dois anos que quero conversar com meus filhos e netos quando recordar a carreira.

Apesar dos planos, 2020 vai começar com agenda cheia para os dois e em meio ao lançamento do projeto “Por Mais Beijos ao Vivo”. O primeiro EP desse trabalho foi lançado no início de dezembro, mas os outros devem sair a cada dois meses, até o lançamento do DVD completo, que foi gravado em outubro do ano passado, em Belo Horizonte.

Segundo a dupla, a liberação gradativa das músicas é uma tendência no mercado. “Seis músicas de uma vez é mais fácil das pessoas aprenderem, assimilarem do que soltar 26 de uma vez, acaba passando muita coisa despercebida. Isso atrai a atenção também para quando vier o disco inteiro”, avalia Zé Neto.

Em casa, as coisas também estão agitadas. Isso porque as mulheres dos dois sertanejos estão grávidas, ambas do segundo filho. “No nascimento do meu filho vou estar de férias. Ele nasce no final de fevereiro e nossas férias acontecem em março. Vou conseguir curtir bastante”, comemora Cristiano.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário