Inter Zé Ricardo fecha treino e deixa dúvida no time para encarar o São Paulo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

D'Alessandro e Neilton disputam titularidade no meio-campo Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Com treino fechado no Beira-Rio, o Inter encerrou a preparação para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi. Com 54 pontos e na sétima colocação, o confronto contra os paulistas tem carácter direto, já que o colorado está a três pontos do adversário, que, no momento, garante a última vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

A atividade realizado no estádio colorado foi a primeira e única que Zé Ricardo contou com o grupo completo. Na reapresentação do time, nesta segunda-feira, os atletas titulares na partida contra o Botafogo ficaram apenas na academia.

Para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é pela manutenção do time que venceu no Rio de Janeiro, mas ao menos, uma alteração pode ocorrer na formação. Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o meia D’Alessandro volta a ficar à disposição do time. E assim, Neilton pode voltar para o banco de reservas.

A escalação oficial só será conhecida minutos antes da partida no Morumbi, mas uma projeção de time tem: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro (Neilton), Guilherme Parede; Guerrero.

Depois do treinamento, o elenco viaja para São Paulo. O duelo contra o tricolor paulista ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Morumbi.

Transmissão

* Por supervisão de: Marjana Vargas

